Ставки аренды в России пошли вниз

Арендные ставки в большинстве крупных городов России пошли вниз. Это заметили аналитики портала «Мир квартир», передают РИА Новости.

По статистике портала, стоимость долгосрочной аренды снизилась в 43 из 70 крупных российских городов. Заметнее всего цены упали в Кирове (аренда подешевела на 10 процентов) и во Владимире (на 9,7 процента). На 6,8 процента снизился ценник в Кургане и Саранске, в Ярославле цены опустились на 6,1 процента. В то же время в 26 российских мегаполисах продолжает наблюдаться рост цен: во Владивостоке они поднялись на 11 процентов, в Якутске — на 10,5 процента, в Сургуте — на 6,2 процента, в Орле — на 5,2 процента.

Столицы демонстрируют разнонаправленные тенденции. Пока в Москве однокомнатные квартиры дорожают на 0,5 процента, достигая 58,4 тысячи рублей в месяц, ставки в Санкт-Петербурге снижаются на 2,5 процента. Таким образом, ставка аренды «однушки» в Северной столице в среднем равняется 42,2 тысячи рублей в месяц.

В целом по России аренда однокомнатных квартир подешевела на полпроцента, опустившись до 27,9 тысячи рублей. Двухкомнатные объекты в конце октября можно арендовать на 1,3 процента дешевле — медианная ставка на данный момент составляет 35 тысяч рублей в месяц. Аренда трехкомнатных квартир теперь обойдется на 1,7 процента дешевле, порядка 44 тысяч рублей в месяц.

Сезонный подъем цен, как рассказали специалисты, в этом году прошел вяло — при традиционных показателях в 20-30 процентов ассортимент квартир сократился лишь на 5-9 процентов. Ставки аренды выросли несущественно и начали падать уже в октябре. По словам гендиректора портала Павла Луценко, такая картина обусловлена прошлогодним скачком цен, ставшим беспрецедентным. В 2025 году, однако, арендаторы оказались не готовы к запросам квартировладельцев, и спрос сник.

Ранее отмечался рост цен на первичную недвижимость в России. За 2025 год отечественные новостройки прибавили в цене 12 процентов. Наибольший прирост наблюдается в Омске, где цены взлетели на 13 процентов.