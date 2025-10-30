Владельцев недвижимости ждет важное изменение

Данные об отказниках от передачи квартиры в их собственность, а также информация о членах семьи собственника кооперативного жилья будут вноситься в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«С 1 сентября этого года в реестр будут внесены данные об отказниках от приватизации и членах семьи собственника кооперативного жилья, включая бывших, на момент внесения последнего паевого взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив», — заявила Манджиева. Ее слова приводит «Прайм».

Отмечается, что эту информацию нужно будет внести в реестр не позднее пяти рабочих дней от поступления заявления от собственника. К заявлению прилагается договор приватизации или другие правоустанавливающие документы.

Ранее на рынке недвижимости обсуждались инициативы по ужесточению контроля сделок, включая возможный запрет на покупку объектов дороже миллиона рублей за наличные средства. Эксперты отмечали, что такие меры направлены на повышение прозрачности операций и защиту участников рынка. Новые правила внесения данных о жильцах и отказниках в ЕГРН также связаны с усилением прозрачности и фиксации прав на недвижимость.