Рынок недвижимости наводнили «усыхающие» квартиры

Специалисты рынка жилой недвижимости заметили интересную, но одновременно довольно тревожную тенденцию.

Об этом сообщает портал PNZ, передает ИА DEITA.RU.

По словам экспертов, в последнее время на рынке появляется все больше так называемых «усыхающих квартир» — это объекты с небольшой площадью. Аналитики отмечают, что тенденция к сокращению площади новостроек только усиливается с каждым месяцем.

Это подтверждает и генеральный директор портала «Мир квартир», Павел Луценко. Он отметил, что за последнее время стало очевидно, что средняя площадь новых квартир в России стабильно уменьшается.

Процесс идет довольно быстро — примерно на 2 квадратных метра в год. По словам Луценко, застройщики создают всё более «узкие» квартиры, чтобы сохранить спрос на свою продукцию на приемлемом для себя уровне.

Несмотря на общую стагнацию рынка, строительство меньших по объему жилых помещений расширяет потенциальный круг покупателей или хотя бы не уменьшает их число, поскольку за меньшую площадь приходится платить меньше.