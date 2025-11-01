Риелторы спрогнозировали подорожание вторичного жилья

К весне 2026-го цены могут вырасти на 10%.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

«По моим прогнозам, мы к концу года уже увидим рост цен на покупку вторичного жилья в пределах 5-6%, а остальное перейдёт на весну. Рост до 10% мы увидим, если не в конце года, то следующей весной. Вопрос: перестанут ли расти цены? Экономическая яма, в которую упала вторичка и которая создаёт потенциал для роста, с учётом всей инфляции, на мой взгляд, составляет порядка 35-40%. Он будет реализован, вопрос стоит когда. Учитывайте риск возможного роста цены».

Ранее риелторы назвали «непростой» текущую ситуацию на рынке новостроек в столице. Девелоперам сложно согласовать с городскими властями новые проекты, поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва» основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.