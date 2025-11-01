Часть сталинской высотки в Москве продают за 750 млн рублей

Часть здания в сталинской высотке на Котельнической набережной в столице продается за 750 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости.

Как уточняется, в здании по адресу Котельническая набережная, 1/15кБ, возведенном в 1953 году, можно приобрести недвижимость общей площадью 872,6 кв. м. Она включает десять квартир с четвертого по восьмой этажи, три совмещенных и семь раздельных санузлов и 20-метровую кухню.

По данным агентства, во всех помещениях сделан евроремонт, некоторые окна выходят на Кремль и Кремлевскую набережную. Вход отдельный, на придомовой территории есть парковка.

Ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов назвал одновременную продажу нескольких жилых помещений на разных этажах в «сталинке» большой редкостью.

«Речь, скорее всего, о продаже площадей, которые ранее могли использоваться в качестве мини-отеля. Без дробления такие объекты интересны крупным инвесторам — для небольшого отеля и посуточной сдачи в аренду, либо проведения ремонта и продажи квартир по отдельности», — отметил он.

Сталинские высотки возводились в советское время с 1933 по 1961 годы. Многие из них находятся в центре Москвы. Фасады таких зданий декорированы колоннами, эркерами и лепниной, а в квартирах высокие потолки и прочные конструкции.