В России доля отказов в выдаче ипотеки превысила 60%

Доля отказов по ипотеке впервые превысила 60%. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на данные данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Одобрение получают лишь 39% обращений, что на 10% меньше, чем в начале года. Причина – более строгая политика банков в отношении рисков, вызванная регулятивными мерами Центробанка. Дмитрий Грицкевич из ПСБ объясняет рост отказов ужесточением требований ЦБ, которые вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Они ограничат долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой в портфелях банков. Кредитным организациям становится невыгодно выдавать ипотеку тем, кто уже тратит более половины своего дохода на погашение долгов и вносит небольшой первоначальный взнос. По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, в III квартале 2025 года доля ипотеки с высокой долговой нагрузкой (свыше 80% доходов) упала до 6% (против 47% годом ранее), а доля ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) – до 3% (против 51% в 2023 году).

Он подчеркивает, что эта система направлена на предотвращение чрезмерной задолженности граждан. Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5% и, как следствие, некоторое удешевление ипотеки, большинство надежных заемщиков пока не вернулись на рынок, поскольку ставки все еще остаются высокими. Ограниченные в выдаче рискованной ипотеки банки не спешат наращивать объемы, стремясь поддерживать качество своих кредитных портфелей.

Глава направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова добавила, что на ситуацию также влияет увеличение просрочек по уже выданным кредитам.