Правительство расширит программу дальневосточной ипотеки

Правительство планирует расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека», чтобы сделать льготное кредитование доступным для большего числа граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По поручению кабмина до 1 декабря в программу внесут изменения. Предполагается, что право на участие получат семьи, где родился третий ребёнок после 1 января 2024 года, а также все сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Кроме того, льготную ипотеку предложено распространить и на вторичный рынок жилья в населённых пунктах, где почти не ведётся строительство многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что на субсидирование «Дальневосточной ипотеки» выделят десятки миллиардов.