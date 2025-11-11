Назван фактор, который может «подогреть» цены на жилье в России

Увеличение срока ипотечного кредита до 50 лет "подогреет" цены на жилье, поскольку если покупатель может платить полвека, то застройщик не станет снижать цену.

Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что он поддерживает идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет.

"Идея 50-летней ипотеки звучит как попытка растянуть время, чтобы сделать жилье доступным для тех, кто уже отчаялся уложиться в нынешние параметры платежей. В США подобная инициатива обсуждается как ответ на рост цен и нехватку домов, но ее смысл прост: уменьшить ежемесячную нагрузку, увеличив долговую зависимость. Однако в российских реалиях подобный подход едва ли принес бы благо, - полагает Гаврилов.

Ипотека сегодня стала для многих россиян единственным шансом купить квартиру, но вместе с ростом числа заемщиков растет и объем долгов, отметил депутат.

"После окончания льготных программ многие кредиты оказались на грани по нагрузке - семьи тратят значительную часть дохода на платежи. Центробанк уже предупредил банки: длинные займы с маленьким первоначальным взносом могут обернуться проблемами. Если ввести ипотеку на 50 лет, люди будут платить почти всю жизнь, фактически передавая долг из поколения в поколение", - полагает парламентарий.

Задача - снизить стоимость квадратного метра

Для банков это тоже опасно: у них нет дешевых денег, которые можно было бы занимать на десятилетия вперед, чтобы держать одну ставку так долго, подчеркнул Гаврилов.

"Даже 30-летняя ипотека дается с трудом: банки берут деньги на короткий срок, а выдают - на длинный, и постоянно рискуют. Если срок увеличить до 50 лет, риски лягут на государство и в итоге на всех налогоплательщиков. К тому же это только подогреет цены на жилье - если покупатель может платить полвека, застройщик не станет снижать цену. 50-летняя ипотека превращает собственность в иллюзию. Большинство заемщиков погашают кредит к пенсионному возрасту, и даже небольшое потрясение - болезнь, сокращение, изменение условий занятости - способно превратить жилье в залог, который легко потерять. К этому добавляется рост рисков банкротства заемщиков", - пояснил он.

Реальной задачей остается не продление долгов, а снижение реальной стоимости квадратного метра, расширение предложения жилья и поддержка строительства в регионах, где спрос не перегрет, считает Гаврилов.

"Важно увеличивать инвестиции в производство стройматериалов под согласованный спрос, развивать систему социального жилья и жилищно-строительные кооперативы - именно это создает основу устойчивого рынка и реальной доступности жилья. Долгая ипотека не делает жилье ближе. Она делает долг длиннее", - убежден Гаврилов.

Предложение о продлении действия ипотечных кредитов в США до 50 лет заслуживает одобрения, поскольку многие американцы не могут позволить себе приобрести жилье на нынешних условиях, заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.