В Госдуме высказались о возможности выселения за шум в квартире

Лишиться квартиры из-за жалоб на шум маловероятно. Могут ли власти прибегнуть к подобным санкциям за нарушение закона о тишине. Об этом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Административные правонарушения, в том числе нарушение закона о тишине и общественного порядка, согласно российскому законодательству, предусматривают административные наказания, штрафы или административный арест. Выселить с жилплощади собственника могут разве за долги по «коммуналке». Однако оставить человека без жилья нельзя по закону — эта квартира не должна быть единственной у должника в собственности. Единственную квартиру могут изъять только, если она оформлена в ипотеку, а ссуда не выплачивается, либо если в ней была проведена несогласованная перепланировка, а возвращать жилье в прежний вид хозяин отказался.

Касаемо арендаторов, депутат напоминает, что здесь для выселения также требуется серьезные основания, а не только прихоть владельца. Выставить за дверь жильца могут, если он нарушил требования к использованию помещения. Как правило, речь идет о порче имущества, антисанитарии либо неоплаченных счетах за «коммуналку». Решение о выселении суд принимает крайне редко, потому что нанимателя придется пристраивать за счет местного бюджета, а маневренного фонда в муниципалитетах не хватает, пояснила Разворотнева.

Ранее Telegram-канал Shot рассказал о случае с выселением за шумные вечеринки в Казани. После множественных жалоб на соседа жильцы дома обратились в администрацию. В итоге квартиру казанца выставили на торги.