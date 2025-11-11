В Москве квартиры с модным ремонтом сдаются вдвое дороже

Качество ремонта очень заметно влияет на цену арендных квартир - жилье с модной дизайнерской отделкой в среднем стоит чуть ли не вдвое дороже, чем те же апартаменты с простым косметическим ремонтом.

© Российская Газета

Исследование на этот счет провел сервис "Циан". Выяснилось, что однушка с косметическим ремонтом в среднем в Москве сдается за 55,9 тыс. рублей, а в Подмосковье за 37,5 тыс. Если речь идет о евроремонте, то ставки за такую же однокомнатную квартиру поднимаются до 71,2 и 45,8 тыс. соответственно. Ну а с дизайнерским ремонтом такое же жилье стоит уже 97,1 тыс. в столице и 52,3 тыс. в пригороде.

В итоге получается, что квартиры с дизайнерским ремонтом сдаются в Москве на 74% дороже, чем с косметическим. В Подмосковье разница скромнее, но тоже заметна - 39%.

Под дизайнерским ремонтом обычно понимают отделку, которая была в мелочах распланирована дизайнером - розетки, например, установлены с учетом расстановки мебели, обои сочетаются с диваном и напольным покрытием, есть разграничение зон отдыха, работы, приема гостей и т.д. При этом от лишнего декора обычно отказываются - многоуровневые гипсокартонные потолки сейчас не в моде.

Исследователи говорят, что доля съемных квартир с плохим и устаревшим ремонтом снижается все последние годы. Сказывается большое количество новостроек, где много жилья сдается в аренду - отделка там новая, как и мебель. На вторичном рынке приходится подстраиваться, иначе становится трудно конкурировать и приходится терять в деньгах. Впрочем, цены на отделку за последнее время тоже ощутимо выросли.