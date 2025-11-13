Россиянам назвали главное отличие ЖК для богатых

Элитные жилые комплексы (ЖК), которые могут позволить себе богатые россияне, отличаются повышенным уровнем безопасности. Об этом News.ru рассказала эксперт по недвижимости Алана Радыш.

В городских премиальных ЖК комфорт организован по принципу отеля с пятизвездочным сервисом с многоуровневым контролем безопасности — это КПП, видеонаблюдение, патрулирование и строгая регулировка попадания на территорию.

В загородных поселках приоритеты смещены в сторону простора, автономии, близости к природе и индивидуального подхода. Главным преимуществом считается наличие собственного пространства, где владельцы могут создавать сад, бассейн, террасу, а также жить в тишине благодаря отсутствию соседей поблизости.

Обслуживание в элитных комплексах построено по принципу «невидимого присутствия»: персонал работает по вызову, предоставляя услуги от клининга до помощи в организации мероприятий, а управляющая компания отвечает за порядок, инженерные системы и охрану.﻿

Многие загородные элитные дома напоминают курорты с фитнес-центрами, бассейнами, теннисными кортами, конюшнями, спа-зонами и клубными домами с ресторанами и лаунж-пространствами, где жители могут заниматься спортом, отдыхать и общаться, не покидая территорию, рассказала эксперт.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с идеей запретить строительство премиальных жилых комплексов в центрах крупных городов. Более того, политик предложил обязать застройщиков возводить в центре города социальное жилье.