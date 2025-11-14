В России предложили покупать жилье по метрам

Общественно-политическое движение «Иван Чай» предложило Министерству строительства России разрешить гражданам приобретать квартиры по частям. Об этом сообщает «Москвич mag».

Председатель движения Элина Жгутова считает, что этом поможет россиянам не тревожиться о том, что они не успеют накопить на первоначальный взнос.

«В теории схема выглядит так: вы идете к застройщику, выбираете понравившуюся квартиру, покупаете крохотную долю и копите дальше. Эту долю предлагают оформлять как акцию, ваучер или что-то подобное. Через несколько лет у вас уже целых шесть метров, то есть почти прихожая мечты», — говорится в материале.

Уточняется, что обращение уже направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

11 ноября глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Госдума до конца года может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей. На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%. Однако для семей с большим количеством детей ставка по семейной ипотеке еще обсуждается.