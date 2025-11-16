Эксперты составили портреты покупателей жилья в четырех городах

Российские регионы значительно отличаются не только экономическими и социальными параметрами, но и менталитетом и целями жителей. Девелопер UDS исследовал потребности клиентов в четырех российских городах: Москва, Ижевск, Пермь, Нижний Новгород.

И выявил ключевые различия в портретах покупателей.

- Как известно, основными целями покупки нового жилья является решение квартирного вопроса, забота о детях, сохранение и приумножение денежных средств - для всех городов, но есть нюансы, - говорит коммерческий директор UDS Михаил Шмыков.

Первичный рынок недвижимости Москвы - конкурентный, средний чек покупки - высокий, покупатели - искушенные. Люди приобретают жилье в столице для переезда, для повышения статуса, с целью инвестиций и последующей перепродажи или сдачи в аренду.

В городе-миллионнике Нижнем Новгороде жители особое внимание уделяют семейным ценностям. Основной портрет покупателя квартиры - мужчина среднего возраста, для которого важна самоидентификация и благополучное будущее своей семьи.

Пермь тоже имеет региональную идентичность. В этом регионе главные цели покупки нового жилья - как повышение комфорта, так и подтверждение жизненного успеха. Такие покупатели амбициозны и целеустремленны.

Ижевск - менее конкурентный рынок по сравнению с миллионниками. В этом городе большое значение имеют «сарафанное радио» и высокая лояльность к брендам. Для местных покупателей квартир важную роль играет возможность наслаждаться комфортом без переезда в мегаполисы.