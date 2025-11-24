Дальневосточную ипотеку планируют расширить на вторичку

Распространение программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на вторичный рынок жилья планируется на начало 2026 года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 года", - сказал министр, отвечая на вопрос о сроках распространения механизма "Дальневосточная и арктическая ипотека" на вторичное жилье.

Министр отметил, что эти поправки важны для населенных пунктов, где нет строительства нового жилья. "Таких пунктов довольно много, а там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами "Дальневосточной и арктической ипотеки", - пояснил Чекунков.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье там, где нет новостроек.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023 года. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.