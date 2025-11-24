Депутаты Госдумы разработали меры по борьбе со сделками по схеме Долиной

Депутаты Государственной думы разработали комплекс мер, направленных на защиту граждан от мошенничества при сделках с недвижимостью, особенно затрагивающих пожилых людей.

© Московский Комсомолец

В обращении на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова, с которым ознакомилось РИА Новости, предлагается ввести обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование таких сделок, если имущество является для продавца или покупателя единственным.

Инициатива возникла в ответ на многочисленные жалобы граждан: участились случаи, когда пожилые продавцы, уже завершив сделку, обращаются в суд с требованием признать договоры купли-продажи недействительными из-за отсутствия реального намерения продавать жилье на момент подписания. Суды часто удовлетворяют такие иски, возвращая право собственности истцам, но оставляя покупателей без жилья и уплаченных средств, без возможности возмещения ущерба.

Дело Долиной: юристы объяснили, как защитить своё жилье

По данным депутатов, уже более 3000 сделок с участием пенсионеров были признаны недействительными, что свидетельствует о системном характере проблемы. Среди пострадавших — участники СВО, матери-одиночки и другие социально уязвимые категории. Парламентарии просят Верховный суд дать оценку сложившейся судебной практике и выразить свою позицию по данному вопросу, подчеркивая, что предлагаемые изменения помогут сократить мошеннические действия и усилят защиту прав граждан.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга.