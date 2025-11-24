Россияне задолжали по ипотеке сотни миллиардов рублей

В октябре 2025 года просроченная задолженность по ипотеке в России приблизилась к 250 миллиардам рублей. Такие данные приводят аналитики компании «Скоринг бюро», пишет РИА Новости.

С сентября доля «плохой» задолженности по жилищным кредитам выросла на 1,4 процента, до 246,65 миллиарда рублей. Число ссуд с просрочкой увеличилось с 82,2 тысячи до 83,5 тысячи, уточнили специалисты.

При этом портфель ипотечного кредитования в стране вырос на 1,1 процента, до рекордных 22,6 триллиона рублей. Таким образом доля кредитов с просрочкой осталась на уровне 1,1 процента от всех выданных ипотек, подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что россияне задолжали триллион рублей застройщикам по рассрочкам за квартиры. В первом квартале 2025 года доля таких сделок на первичном рынке достигла 40 процентов, хотя раньше не превышала 10-20 процентов.