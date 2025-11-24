В Минстрое призвали усилить контроль за работой риелторов

Государство должно регулировать работу риелторов, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе пресс-конференции в ТАСС 24 ноября.

По словам Стасишина, из-за того, что работа риелторов не подвержена большому вниманию со стороны государства, «возникают перегибы».

«Здесь нужно точно более внимательно подходить к важности работы риелторов», — сказал замминистра.

Он отметил, что сейчас купить квартиру на первичном рынке с точки зрения сохранности, экспертизы и чистоты сделки безопаснее, чем на вторичном рынке.

Ранее «Парламентская газета» писала о том, что количество случаев, когда прежние владельцы пытаются вернуть квартиры после сделки, за год серьезно выросло. Для борьбы с такими случаями в Госдуме предложили ввести законодательную норму, обязывающую в случае положительного решения суда вернуть покупателю деньги, прежде чем передавать недвижимость бывшему хозяину.