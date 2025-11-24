Последствия от покупки квартиры под реновацию оценили

Квартира под реновацию — недвижимость с неясными перспективами. Минусы такой сделки «Газете.Ru» перечислил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

На сегодняшний день квадратный метр готового жилья стоит больше 350 тысяч рублей, при этом «квадрат» в квартире под реновацию оценивается в среднем в 250 тысяч рублей. Однако покупка такой жилплощади, по наблюдениям депутата, обещает затяжные неудобства.

«После проведения реновации на квартирах многие хотят заработать, но это не так просто сделать», — предупреждает Аксененко.

Неизвестно, как долго придется жить в таких условиях, ведь реальные сроки расселения зачастую сдвигаются и неоднократно. Так, специально покупая квартиру под реновацию, собственникам порой приходится жить там годами.

Рассчитывая на скорый переезд и снос дома, многие отказываются от вложений в ремонт. Тем более компенсировать расходы на него не удастся, подчеркивает Аксененко. Вдобавок сами дома, предназначенные под реновацию, нередко пребывают в аварийном состоянии. Когда же доходит дело до расселения, по словам парламентария, выбрать этаж, вид из окна и расположение новой квартиры, а также район, в который вас переселят, невозможно.

«Придется, как говорится, "брать, что дают"», — предостерег собеседник издания.

Если же собственник захочет продать ее, но при этом владел прежней меньше трех лет, после сделки придется заплатить НДФЛ.

«Зачастую налог как раз и "съедает" разницу цены», — подчеркнул Аксененко.

Ранее в правительстве Москвы рассказали о неочевидной пользе от реновации. Как оказалось, программа помогает в борьбе с климатическим кризисом.