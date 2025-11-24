Глава минобороны Финляндии Хяккянен призвал запретить покупку квартир россиянами

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал правительство пересмотреть разрешение на покупку квартир гражданам России, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях. Об этом сообщает RT. По его словам, хотя отдельные квартиры не представляют такой же угрозы безопасности государству, как большие объекты недвижимости, этот вопрос тоже необходимо рассмотреть. В июле этого года Хяккянен заявил, что в стране вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссия и ряда других стран. Хяккянен отметил, что это важная реформа, которую финские власти очень долго откладывали. По словам министра, закон направлен на укрепление безопасности государства. Поправки были разработаны минобороны Финляндии. 11 апреля 2025 года парламент страны одобрил их.