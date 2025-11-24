Россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке

Сегодня россияне при уплате повышенной госпошлины могут продать квартиру за один день, а потом заявить, что сделали это под влиянием мошенников и потребовать вернуть жилье. Никакие периоды охлаждения длительностью в одну неделю решить проблему с признанием сделок недействительными не помогут, убежден заслуженный юрист России Иван Соловьев. В беседе с НСН он посоветовал россиянам пока воздержаться от покупки жилья на вторичке, особенно у пожилых граждан, и дождаться установления судебной практики.

Так эксперт прокомментировал идею депутатов Госдумы, призвавших ввести «период охлаждения» и разрешить регистрацию недвижимости не ранее, чем через семь дней после заключения сделки. В целом такие перерывы могут помочь, но они должны быть намного длиннее – минимум 30 дней, считает Соловьев.

«Семь дней – это не тот срок, за который можно устранить возможные препятствия. Это просто комариный укус. За месяц хотя бы можно проанализировать ситуацию как-то», — подчеркнул он.

Важно также убрать возможность продать квартиру за день, уплатив повышенную пошлину. Сегодня предлагаемые меры выглядят «декларативными и беззубыми» — решить суть проблем они не помогут, так как ничего не помешает пенсионеру в дальнейшем все-таки заявить, что он действовал под внешним влиянием, считает юрист. Он напомнил, что эту схему сегодня аферисты уже распространили и на машины, а также предрек, что в будущем она затронет и другое имущество.

«Поэтому со схемой надо бороться в целом, не только в сфере недвижимости. Я пока советую гражданам воздержаться от сделок, особенно с пожилыми людьми. Ждем, когда установится судебная практика», — порекомендовал специалист.

На данный момент, по его словам, требует дождаться разъяснений Верховного суда, чтобы остальные суды понимали, как им действовать при подобных инцидентах. В то м числе нужно определить, какие именно документы должны предоставить бывшие владельцы квартиры для признания потерпевшими, как именно определить ,что в данном конкретном случае было вмешательство мошенников и так далее. В данный момент все эти нюансы не определены, что делает договоры заранее «ущербными», и позволяет одной стороне требовать полного отката условий без возмещения ущерба второй стороне.

«Какая разница, что случилось, человек хочет, чтобы ему вернули деньги… Сейчас нужны проверки хотя бы нескольких скамеров, с выявлением, с раскруткой, с приговорами. Надо искать центры, кто это все координирует», — заключил юрист.

Напомним, депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью для защиты пожилых людей от мошенников. Законодатели также предлагают обязательное страхование сделок, если недвижимость является для продавца или покупателя единственным жильем, и введение периода охлаждения, подразумевающего регистрацию сделок не ранее, чем через семь дней с момента подписания договора.