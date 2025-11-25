Предсказано будущее цен на съемное жилье в России

В январе 2026 года аренда квартир в России подешевеет. Будущее цен на съемное жилье в стране предсказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

Эксперт ожидает снижение арендных ставок на 2-4 процента по сравнению с ноябрем и декабрем 2025 года. Так, в Москве однокомнатную квартиру можно будет снять в среднем за 65-75 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — за 45-50 тысяч рублей, а в других городах-миллионниках — за 28 тысяч рублей в месяц.

По словам Трепольского, это классическая сезонная коррекция цен. В январе активность арендаторов обычно падает до минимума.

«Однако в годовом выражении (год к году) аренда останется рекордно дорогой», — подчеркнул финансист.

В январе на рынок аренды выйдут квартиры, которые освободились после праздников или не смогли найти арендаторов в декабре. При этом поток желающих занять их иссякнет до февраля, отметил эксперт. Поэтому собственники будут готовы к небольшому торгу, чтобы избежать простоя. Однако массового снижения цен ждать не стоит, заключил Трепольский.

Ранее стало известно, что аренда жилья в России уже начала дешеветь. Однокомнатные квартиры в среднем упали в цене на 0,5 процента, двухкомнатные — на 1,3 процента, а трехкомнатные — на 1,7 процента, рассказали эксперты.