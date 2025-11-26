Россияне бросились менять условия ипотеки

По итогам января-сентября 2025 года число обращений россиян в банки Центрального федерального округа с просьбой изменить условия ипотечных кредитов выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Главного управления ЦБ по округу.

Всего за указанный период заемщики направили в банки 37,9 тысячи заявлений о реструктуризации ипотечных кредитов. Больше всего обращений было зафиксировано в Московском регионе — на него пришлось 57 процентов от общего объема, или 21,6 тысячи заявок.

Отмечается, что банки часто идут навстречу клиентам. Всего было одобрено 11 тысяч реструктуризаций на 56,8 миллиарда рублей.

«В количественном выражении это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, а в денежном — в 2,2 раза. В Московском регионе одобрено 6,6 тысячи таких сделок на общую сумму 42,4 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе регулятора.

