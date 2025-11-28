Россиян предупредили о росте цен на один вид жилья

Жилье в российских новостройках продолжит дорожать. Как изменятся цены в сегменте, «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

© Lenta.ru

По прогнозам финансиста, «первичка» прибавит в цене после Нового года. В январе 2026 года цены на новые квартиры поднимутся на 1-2 процента в сравнении с ноябрем-декабрем. Спада цен Трепольский советует не ждать — жилье не подешевеет из-за высокой себестоимости строительства, инфляции и жестких условий кредитования. Не скажется на этом и падение спроса: в январе, как ожидает Трепольский, показатель будет минимальным из-за праздников и исчерпания лимитов по льготным программам. В январе число сделок просядет, но цены на это не отреагируют. Застройщики, как предполагает эксперт, начнут маскировать реальные цены под скидки, акции, рассрочки и субсидированные ставки.

В среднем однокомнатная квартира в Москве оценивается в 13,5-15,5 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге медианная цена составляет от 8,5 до 10 миллионов рублей, в других городах-миллионниках — от 5,5 до 7 миллионов. Двухкомнатная квартира в новостройке обойдется в среднем в 19-23 миллиона рублей для москвичей, 13-15,5 миллиона для петербуржцев и 7,5-9,5 миллиона рублей для жителей городов-миллионников.

Ранее в компании «Метриум» заявили о повышении спроса на новостройки. За последний год число договоров долевого участия в строительстве выросло на 23 процента.