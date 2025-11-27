На вторичном рынке жилья появились многоступенчатые схемы отъёма денег у граждан

Их стали использовать мошенники, которые пришли на смену чёрным риэлторам и банальной фальсификации документов. Громкой историей такого плана стало дело Ларисы Долиной, отмечает «Коммерсантъ».

По утверждению певицы, под влиянием мошенников она продала свою элитную квартиру в Москве, но денег за неё не получила. Ей удалось вернуть имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем.

На этой неделе американская певица Кейти Перри смогла отстоять свой особняк в Калифорнии. Подобная схема может использоваться и с другим имуществом, например, автомобилями, отмечает издание.