В РФ начали массово возвращать квартиры продавцам после скандала с Долиной

Волна возвратов продавцам, которые заявили о влиянии мошенников, квартир в судебном порядке началась после истории с певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с «Дума ТВ».

Она подчеркнула, что в нынешнем законодательстве нет определений терминов «сделка под влиянием» или «продавец под влиянием», а также не указаны критерии, по которым суд должен оценивать признаки воздействия мошенников. Поэтому каждый судья выносит решение на основе собственного понимания.

Ранее Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, попавшей под влияние мошенников. Суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной. Жалобу Лурье рассмотрела коллегия из тройки судей в закрытом режиме. На этом настоял юрист певицы, сославшись на то, что в зале суда оглашались результаты медицинской экспертизы Долиной.