В РФ закрепили практику изъятия единственного жилья у родственников коррупционеров

Конституционный суд подтвердил, что государство может изъять имущество у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц. Речь идет в том числе о единственном жилье, даже если оно приобретено частично на законные средства, сообщается на сайте инстанции.

Поводом для постановления стали жалобы двух заявительниц. Они пытались оспорить конфискацию у них коррупционного имущества, но им это не удалось. В первом случае это была дочь экс-министра образования Оренбургской области. На полученные незаконным путем средства чиновник приобрел участок и оформил его на дочь, которая затем потратила свои деньги на постройки на этой земле. Но суд признал их неотделимыми улучшениями имущества, созданного на преступные деньги, и конфисковал. Во втором случае на женщину были оформлены две купленные зятем на взятку квартиры. Они также были конфискованы в пользу государства.

Суд также напомнил, что еще 2024 году закрепил подход, по которому преобразование или приумножение имущества, полученного в результате коррупции, не препятствует его конфискации.

Комментирует адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев:

— Во-первых, это фактически закрепление уже сложившейся антикоррупционной логики: если у чиновника нет официальных доходов, но появляются квартиры, дома, записанные на родственников, государство вправе смотреть уже не на фамилию в выписке из реестра, а на реальный источник денег. В этом случае Конституционный суд подтвердил: имущество может изыматься даже у третьих лиц. И самое интересное, что, помимо общеизвестных родственников, это жены, даже бывшие жены, невестки, зятья, племянники и так далее, там есть такое понятие, как «иные лица». Этими иными лицами могут быть даже так называемые любимые женщины или просто какие-то друзья, на которых все это оформлялось. И вот это расширительное толкование самое опасное. Понятно, что будет выявляться какая-то схема, проводиться экспертиза. То есть самое главное — это источник денег. Если у человека нет источника дохода, но при этом у него есть активы, и доказана причинно-следственная связь в коррупционных схемах, они будут изыматься. Вот это, пожалуй, самое главное изменение, на которое стоит обратить внимание. У нас в последнее время было очень большое количество подобных дел связано в том числе со знаменитой судьей Кондрат. Когда мы говорили о миллиардных активах, тоже в Верховном суде были разные кейсы. Поэтому это все в итоге легло в основу того, что надо вводить расширительное толкование дел.

— В последних кейсах, которые вы упомянули, изымали имущество у этих лиц?

— У Кондрат это было в рамках уголовного дела. У экс-судьи было оформлено, по-моему, 9 млрд на близких родственников. В каких-то случаях не оформлялось на близких родственников. И там как раз основной ступор заключался в том, что они формально не родственники, а чужие лица. То есть если у человека обычная зарплата или маленький бизнес, а доходов и активов на 9 млрд рублей, это вызывает вопросы. Пытаются установить причинно-следственные связи между появлением денег у конкретного человека и наличием среди ближайшего окружения чиновника. Что касается единственного жилья, надо понимать, что такое единственное жилье. Очень многие это трактуют как единственное жилье, допустим, в Москве, а при этом еще имеют какие-то квартиры в регионах. Очень часто люди переезжают, приобретают здесь недвижимость и говорят, что она единственная. Также, если в субъекте или где-то еще есть родственники, у которых можно жить, государство считает, что это не единственное жилье. Главное — не оставлять человека без места для проживания на улице. Но если есть какие-то родственники, где человек может жить, запросто [могут изъять].

На этой неделе прокурор Москвы Максим Жук сообщил, что ущерб от коррупционных преступлений в столице в этом году составил около 1 млрд руб. Прокуратура инициировала изъятие имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, почти на 500 млн рублей. Эта процедура проводится в порядке обращения имущества в доход государства.