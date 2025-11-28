Подсчитано число неспособных купить жилье россиян

Более половины россиян (57,8 процента опрошенных) мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить. Число неспособных обзавестись жильем граждан подсчитали аналитики компании BAZA Development в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Большинство респондентов (52,5 процента) признались, что не могут приобрести недвижимость из-за нехватки средств. Еще у 20,3 процента есть накопления хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке, но они откладывают сделку из-за неуверенности в стабильности дохода. Еще 16,9 процента опрошенных беспокоят высокие ставки по рыночной ипотеке.

В результате россиянам приходится жить в стесненных условиях или снимать жилье — так поступают 42,4 и 22 процента соответственно. Другие 16,9 процента продолжают жить с родителями.

При этом рожать детей ради получения льготной ипотеки на новостройки граждане страны не спешат — 64,4 процента не готовы становиться родителями, чтобы получить выгодный процент по кредиту. Тем не менее 25,4 процента опрошенных рассматривают такую возможность — но причиной для такого решения стала не только льготная ипотека. Еще у 10,2 процента респондентов уже есть дети-дошкольники, но с текущими ценами на жилье они не могут позволить себе кредит даже под шесть процентов.

Дорогие квартиры в Москве вынуждают россиян переезжать и обзаводиться жильем в регионах. Выбор чаще всего падает на Санкт-Петербург (так поступили 18,6 процента опрошенных), Краснодар (15,3 процента) и Сочи (11,9 процента).

«Строя и в московском регионе, мы можем отметить, что здесь средняя цена лота составляет 19,9 миллиона рублей, что более чем в два раза выше, чем, например, в Екатеринбурге. При этом многие российские города по уровню комфортной жизни уже не уступают столице — в них тоже развита социальная и коммерческая инфраструктура, сервисы, есть где провести время с семьей», — пояснил сооснователь компании BAZA Development Марк Заводовский.

Ранее россиян предупредили, что в январе 2026 года цены на новые квартиры поднимутся на 1-2 процента в сравнении с ноябрем-декабрем.