В ОНФ назвали условия для получения бесплатного жилья в Москве

Намеренное ухудшение жилищных условий может лишить шанса на бесплатную квартиру в Москве, это одно из оснований для отказа в его предоставлении. Об этом ТАСС рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова.

"Встать на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении в Москве можно при выполнении следующих требований: наличие гражданства РФ, наличие 10-летней регистрации в Москве, признание нуждающимися в улучшении жилищных условий через постановку на учет, отсутствие намеренного ухудшения жилищных условий за последние пять лет и подтверждение статуса малоимущей семьи", - перечислила она.

Процедура включает сбор документов, подачу заявления в МФЦ или департамент городского имущества, ожидание в очереди и последующее заключение договора социального найма.

Вместе с заявлением необходимо предоставить паспорт заявителя и членов семьи, документы, подтверждающие родство и правовые основания проживания, выписки из ЕГРН об основных характеристиках и правах на недвижимость, решение уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания и не подлежащим реконструкции и ремонту, а также документы, подтверждающие жилищную обеспеченность, факт проживания в Москве не менее 10 лет и доходы всех членов семьи.

Перечень документов может меняться в зависимости от конкретной ситуации, а некоторые сведения могут быть запрошены уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия, уточнила Блинкова.