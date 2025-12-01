Цены на недвижимость сегодня: аренда жилья и прогноз на будущее

Аренда жилья в России падает в цене второй месяц подряд, а рынок ипотеки в России в следующем году вырастет на четверть. Подробности — в материале «Рамблера».

Динамика цен на аренду жилья

По данным «Ведомостей», средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в ноябре 2025 года составила 35 000 рублей в месяц. Это на 3% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 7% меньше, чем в пиковом сентябре. За год данный показатель уменьшился на 1%. Данные привели изданию в «Авито недвижимости».

Аналитики подчеркивают, что сезон аренды жилья в России подошел к концу. Традиционно наибольший интерес к квартирам наблюдается в августе и сентябре, подчеркнул Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды компании, указанной выше.

Согласно данным «Циана», в октябре-ноябре наблюдалось значительное снижение стоимости жилья в Санкт-Петербурге — на 8,2%, до 46 100 рублей за квадратный метр. В Москве же цены на однокомнатные квартиры уменьшились лишь на 2,9%, до 70 200 рублей за квадратный метр, согласно статистике компании.

Динамика цен на жилье

Хаджимурад Белхароев, эксперт ИМЭБ Экономического факультета РУДН, сообщил «Финансам Mail», что в целом по России цена жилья повышается неравномерно. По его словам, рост цен на жилье в России связан с льготной ипотекой, которая увеличила стоимость новостроек. В Москве за 2025 год цены выросли на 18,7%, в Санкт-Петербурге — на 8,2%, в регионах с оттоком населения — на 1−2%. В Чеченской республике динамика стабильная.

В скором времени средний рост по стране составит 5−6%, но в Москве и Санкт-Петербурге — выше из-за спроса. Программы субсидирования ипотеки стимулируют рост цен, полагает специалист. По его мнению, ключевые факторы роста — подорожание энергоресурсов и стройматериалов. Вторичный рынок следует за первичным. Для стабилизации рынка предлагается фиксировать цены на этапе тендеров, что сделает жилье доступнее.

Динамика рынка ипотеки

По прогнозам ВТБ, рынок ипотечного кредитования в России к 2026 году увеличится на четверть и достигнет 5,3 триллиона рублей, сообщил старший вице-президент банка Алексей Охорзин на форуме «Россия Зовет!», передает РИА Недвижимость. Восстановление рынка происходит на фоне снижения ключевой ставки, с пиком активности, ожидаемым в декабре. Во втором полугодии 2025 года объем выданных ипотечных кредитов может достичь 2,7 триллиона рублей, а по итогам года – 4,2 триллиона рублей, что на 13% меньше из-за «просадки» в первом полугодии, говорится в материале.

Уточняется, что рост рынка сдерживается высокими рыночными ставками, при этом государственные программы остаются доминирующими: по оценкам ВТБ, на их долю придется три из четырех сделок в 2025 году. Также продолжается «накопительный сезон», когда россияне предпочитают размещать свои средства на депозитах с повышенными процентными ставками.