Спрос на новостройки резко вырос: россияне испугались «Эффекта Долиной»

На рынке новостроек наблюдается серьезное оживление. Издание «Комсомольская правда» выяснило, с чем это связано.

В материале говорится, что в конце года покупатели новостроек столкнулись с неожиданным повышением цен. Эксперты отмечают, что рынок новостроек в московском регионе растет: продажи вдвое выше, чем осенью.

Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Роман Вихлянцев объяснил оживление на рынке новостроек изменениями в условиях семейной ипотеки и прогнозами по удорожанию строительства в 2026 году. С 1 февраля вводится принцип «одна семейная ипотека на семью», что привело к увеличению спроса на новостройки.

Подчеркивается, что скандал с певицей Ларисой Долиной и изменения в семейной ипотеке подогрели интерес к новостройкам, однако инцидент не является основной причиной роста спроса.

Юлия Бочарникова, исполнительный директор федеральной компании «Этажи», отметила оживление вторичного рынка жилья в крупных городах. После снижения ключевой ставки Центрального банка интерес к покупке вторичного жилья увеличился на 15,6%, тогда как к новостройкам — на 55,6%. Однако в ноябре спрос на новое жилье снизился на 1,6%, а на вторичное — на 3%.

«Эффект Долиной». Как правовой прецедент повлиял на рынок недвижимости?

За последний год средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке увеличилась на 10,2%. В ноябре этого года рост составил 1,2%. Цены на новостройки выросли в таких городах, как Владикавказ, Симферополь, Краснодар и Москва. В то же время в Томске зафиксировано снижение цен на 1,7%.