«Нагло и вызывающе»: эксперт об «эффекте Долиной» на рынке аренды

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в Калининграде, в ходе которого местная жительница сдала квартиру, а затем вернулась жить к съемщикам. Поведение женщины она назвала возмутительным.

Ранее СМИ сообщили, что «Схема Долиной» распространилась на рынок аренды недвижимости. Так, пенсионерка из Калининграда сдала арендаторам квартиру, но спустя два месяца вернулась, чтобы пожить с ними. Женщина сотрудничала с риелтором по имени Анжелика. По словам девушки, пенсионерка производила хорошее впечатление. Новые жильцы подписали договор на продолжительное время. Однако спустя два месяца владелица вернулась. «Бабушка открыла жилье своим ключом и просто легла спать. А когда ее обнаружили, объявила, что собирается прожить вместе с арендаторами четыре дня», – сообщается в публикации. Выселить женщину не удалось. В результате риелтору пришлось вернуть залог арендаторам, они отправились искать новое жилье. Сама пенсионерка отказалась отдавать деньги за нарушение условий сделки.

В данном случае женщина, являющаяся собственницей квартиры, повела себя очень нагло и вызывающе! Ее действия вышли за рамки дозволенного. Ее нужно было выставить из квартиры и закрыть за ней дверь. Но раз уж она не собиралась покидать помещение, то людям, снявшим у нее жилье, нужно было вызвать полицию. Ведь пенсионерка нарушила условия договора, нарушила закон. После передачи квартиры в пользование и получения денег она уже не имела права открывать дверь своим ключом и проникать в жилище без соответствующего согласования. То есть, по сути, она вторглась в чужое жилище. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

Эксперт подчеркнула, что от подобных мошеннических схем добросовестных арендаторов жилья защищает договор найма жилого помещения, который заключается при сдаче квартиры пожилыми людьми, а также Жилищный кодекс.

«Когда собственник сдает квартиру по договору аренды, то он передает арендатору право владения и пользования этой квартирой на весь срок договора. Это означает, что арендатор имеет право на неприкосновенность жилья (ст. 25 Конституции РФ), и собственник не может заходить внутрь без согласия арендатора, даже если квартира принадлежит ему. Он может заходить в жилье только если это заранее прописано в договоре, например, осмотр раз в месяц. При этом арендатора необходимо письменно предупредить о визите заранее. Кроме того, собственник может зайти в квартиру после ее сдачи в случае аварии или риска причинения ущерба. Но здесь всего этого не было. А если собственник заходит в жилье самовольно, то это может считаться нарушением договора аренды, а также нарушением неприкосновенности жилища», - отметила Перескокова, посоветовав пострадавшим от действий пенсионерки арендаторам обратиться в суд и взыскать с нее всю уплаченную за аренду сумму.

