Эксперт оценил новую идею по борьбе со сделками по «схеме Долиной»

Эксперт в сфере недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение адвоката Людмилы Айвар ввести в России ответственность для риелторов при сделках с недвижимостью, чтобы избежать схем, подобной той, которая сложилась в случае с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

Ранее Айвар в беседе с изданием «Лента.ру» отметила, что риелторы берут за свои услуги немалые деньги, и призвала ввести для них законодательную ответственность за деятельность по продаже недвижимости. «У нас без риелтора скоро нельзя будет воды купить — они везде и сопровождают все сделки. Но раз так, пусть берут ответственность и перед продавцом, и перед покупателем», — сказала она.

В России стоит ввести лицензирование деятельности агентов по недвижимости и риэлторов, эти специалисты действительно должны нести ответственность за свою работу. Но данное предложение юриста выглядит так, как будто бы на риэлторов, сопровождающих сделки с недвижимостью, хотят переложить ответственность за решения суда. При этом если мы изучим «дело Долиной», то, увидим, что с юридической точки зрения агенты все сделали правильно. По факту они провели все необходимые проверки, они помогали «собирать» сделку, вместе с тем цена на квартиру была рыночной, без занижения. Но подписывали договора и под влиянием мошенников находились не агенты, а непосредственно сам продавец. Поэту тут возникает вопрос о том, почему в подобных ситуациях именно риэлторы должны нести ответственность? Если продавец недвижимости заявит, что, заключая сделку, он находился под влиянием мошенников, а отвечать за это должен специалист, сопровождавший ее, то это будет выглядеть просто сюрреалистично. Агент готовит максимально безопасную сделку, но он не может гарантировать, что продавца жилья не ведут мошенники. Часто это выясняется уже после подписания документов. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Эксперт подчеркнул, что сделки с недвижимостью проверяют не только агенты, но и нотариусы, а также зачастую и сотрудники банков, выдающие ипотеку.

«Получается, ответственность за сделки должны нести не банки или нотариусы, а именно агенты? Полагаю, это не обезопасит сделки. Тут необходимо или менять судебную практику (пересматривать решение по «делу Долиной»), или внедрять какие-то новые механизмы. К примеру, мне нравится предложение запретить прекращение права собственности у добросовестного покупателя, пока бывший владелец не вернет всю сумму за проданную квартиру. Сейчас же покупатель недвижимости может привлечь к сделке хоть десять агентов, хоть десять нотариусов, но последнее слово все равно останется за судом. И введение ответственности для риелторов при сделках с недвижимостью этого никак не изменит», - сказал Ракута.

