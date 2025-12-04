Российские зумеры стали терять личную жизнь из-за работы

Представители поколения Z в России стали терять личную жизнь из-за работы. Результаты соответствующего исследования публикует «Газета.Ru» со ссылкой на дейтинг-сервис Twinby.

В ходе опроса выяснилось, что, по мнению 36 процентов зумеров, их работа в офисе позволяет реже находить время на свидания и чаще слышать упреки от партнеров, а также переносить личные планы. В то же время 82 процента молодых сотрудников, которые работают удаленно, признались, что находят время на общение.

Кроме того, стало известно, что 35,9 процента зумеров почти всегда отвечают на сообщения в рабочих чатах. Однако лишь 21,7 процента опрошенных, которые состоят в отношениях, готовы переписываться по работе по вечерам.

Вдобавок каждый третий россиянин подчеркнул, что хотя бы раз переносил свидание из-за занятости. Вместе с тем 16 процентов респондентов делают это постоянно.

