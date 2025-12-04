Ипотечный брокер посоветовал нанять юриста, если арендодатель ведёт себя неадекватно

Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута посоветовал нанять юриста, если арендодатель ведёт себя неадекватно и с ним невозможно договориться.

«Специалист сможет аргументированно и законно решить этот вопрос. Часто люди решают всё в досудебном порядке», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил эксперт, на данный момент проверить адекватность собственников жилья практически невозможно, поэтому нужно заключать договор аренды и прописывать в этом документе ответственность сторон.

«Арендаторы должны соблюдать правила проживания, а собственник — те договорённости, которые задокументированы, тогда будет порядок», — добавил он.

В свою очередь, адвокат по семейным делам и жилищным спорам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в разговоре с РИАМО напомнила, что право собственности не является абсолютным.

«Сдача аренды жилья является ярким примером временного ограничения прав собственника на квартиру. В период действия договора аренды права владения и пользования жилого помещения переходят к арендатору. Это значит, что собственник жилья не может жить в своей квартире при действующем договоре аренды, если квартира сдана им полностью, а не какая-либо отдельная комната», — пояснила она.

Ранее профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар выразила мнение, что нужно ввести ответственность для риелторов за сделки с недвижимостью.