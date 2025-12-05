«Я не понимала, как мне жить дальше»: Долина заявила об угрозах мошенников в адрес ее родных

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не понимала, как дальше жить, когда произошли судебные разбирательства по ее квартире в центре Москвы. Певица объяснила, почему не комментировала скандал.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс. Официальный запрет. А потом вот то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. Невозможно. И только сейчас люди узнают правду», — сказала артистка в эфире «Пусть говорят».

Певица также заявила, что мошенники следили за ней и угрожали ей и членам ее семьи.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из членов мошеннической группы. — Примеч. Daily Storm) и говорит: «А ваши девочки сейчас на даче, да?» Я говорю: «Да». Они мне говорят: «Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними».

Летом 2024 года Долина продала Полине Лурье свою квартиру в центре Москвы, но затем обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Певица перевела деньги от продажи жилья и другие свои средства мошенникам — всего более 300 миллионов рублей.

Суд встал на сторону артистки и вернул ей квартиру. Лурье осталась без купленной недвижимости и денег. Это вызвало реакцию в соцсетях.

