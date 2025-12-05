Сколько стоит снять загородный дом на новогодние праздники

Предстоящие новогодние каникулы по традиции являются пиковым сезоном на рынке посуточной аренды загородных домов. Ставки на эти даты обычно подпрыгивают в два-три раза.

© mk.ru

Какие лоты наиболее популярны? В каких регионах самые высокие ставки аренды?

«Наиболее сильно рынок посуточной аренды загородных домов развит в Московском регионе (на выбор доступно около 10 тыс. вариантов), Краснодарском крае (около 5 тыс.), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (около 4,5 тыс.)», – сообщила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Большой объём предложения (более 500 объектов), с ее слов, в регионах с миллионными агломерациями (Татарстан, Башкирия, Самарская, Свердловская, Нижегородская области).

Много лотов на зимних каникулах сдается на юге страны (Адыгея, Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия), а также в регионах-соседях Московской области (Владимирская, Тульская, Тверская, Ярославская области) и популярных туристических локациях (Калининградская область, Алтай, Карелия).

Спрос на посуточную аренду загородных домов, по оценке эксперта, немного подрос относительно прошлого года – примерно на 5%. По сравнению с предыдущими годами рост достаточно сдержанный. Ведь с каждый разом ставить рекорды всё сложнее. К тому же на фоне укрепления рубля в этом году больше людей задумалось о проведении каникул за рубежом.

Максимальные расценки среди анализируемых локаций, ожидаемо, в Московском регионе. Средняя ставка посуточной аренды в праздничные дни составляет 41 тыс. рублей. Разброс в ценах, при этом, может достигать 10 раз: всё зависит от сдаваемого объекта (небольшой дачный домик или коттедж, рассчитанный на большую компанию) и от предлагаемых вариантов по проведению праздника.

«С учетом формирования стоимости аренды загородного дома в ближайшем Подмосковье от 40 тыс. руб. за ночь, можно предположить, что актуальной станет краткосрочная аренда до двух дней взамен традиционного бронирования на весь праздничный период», – рассказала «МК» директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

С ее слов, спрос на просторные, многокомнатные дома, предполагающие размещение нескольких семей или большой компании, оживился еще в начале осени. Клиенты начали бронировать дома еще с сентября, аналогично бронированию зарубежных поездок.

«Большой популярностью пользуется глэмпинг, однако этот формат имеют некоторые ограничения. В данный период доступность является ключевым фактором выбора. Дефицит качественных вариантов существует, но спрос сохраняется высоким благодаря привлекательному сочетанию природы и современного сервиса», – добавила Дымова.

По ее оценке, наиболее привлекательными районами Подмосковья являются территории вблизи водоемов, лесов и обладающие развитой инфраструктурой, включая бани, хамамы и дополнительные удобства.

Не секрет, что из-за дефицита предложения в Подмосковье многие жители столицы ищут на Новый год походящий объект в соседних областях. Не случайно самый большой рост количества бронирований загородных домов по итогам ноября зафиксирован в Ярославской и Тверской областях, сообщается в исследовании «Авито».

Выше 30 тыс. руб. стоимость одних суток во Владимирской области, где значительная часть предложения рассчитана также на москвичей. Замыкает тройку регионов с самыми высокими ценами Татарстан (27,2 тыс. руб. в сутки). В других локациях с развитым рынком посуточной аренды загородных домов расценки ниже – на уровне 20-26 тыс. руб. в сутки.

По подсчетам Бобровской, за год ставки в среднем увеличились на 8%. Максимальный рост в Москве и Московской области (на 23%), Тверской (22%) и Самарской (14%) областях.

«Для потенциальных арендаторов важно внимательно изучить все детали договора, особенно в части страхования и фиксации состояния имущества, чтобы избежать финансовых претензий при выезде», – советует Дымова.

Также, по ее мнению, необходимо фиксировать состояние помещения путем фотографирования и видеосъемки перед заселением и выездом, чтобы избежать споров относительно состояния мебели, техники и отделки интерьера.