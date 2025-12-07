Офисы дорожают, но не сдаются: свободных площадей остается все меньше

Объем нового строительства офисной недвижимости на столичном рынке в третьем квартале 2025 года составил 708 тысяч квадратных метров. Это - почти втрое больше, чем за тот же период 2024-го (253 тысячи «квадратов»).

- На третий квартал пришелся основной объем как строительства, так и вывода новых проектов на рынок, – комментирует руководитель отдела аналитики Dominanta Леонид Скороходов.

С начала 2025 года рынок офисной недвижимости вырос на 734 тысячи метров, что сопоставимо с объемом ввода за весь 2024 год (746 тысяч кв. м). Всего до конца 2025-го планируется ввести 1,38 миллиона квадратных метров офисных помещений. 95% объектов относятся к престижному классу A.

Средняя цена продажи новых офисов превысила 400 тысяч рублей за квадратный метр. Годовые ставки аренды внутри МКАДа в классах Prime и «А» составили 41 тысячу рублей за метр (плюс 10% за квартал), в классе B - 26 тысяч рублей (плюс 4% за квартал).

Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян говорит, что количество свободных площадей на столичном офисном рынке по итогам третьего квартала сократилось до 3,4%. В абсолютном выражении - будущих хозяев «ждут» 452 тысячи пустующих квадратных метров.