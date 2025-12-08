В России введут новые правила предоставления семейной ипотеки

1 февраля 2026 года правила предоставления семейной ипотеки в России подвергнутся изменениям. В систему внедрят принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который позволит защититься от злоупотреблений. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, в скором времени супруги смогут оформить льготный кредит только вместе, что исключит возможность удвоения льготы. Согласно старым правилам, каждый из супругов мог взять кредит на себя.

Кроме того, будут закрыты «донорские схемы», когда льготную ипотеку оформляли на родственников или знакомых, а затем перепродавали жилье.

— С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить, — цитирует парламентария РИА Новости.

В ноябре 2025 года российские банки выдали около 500 миллиардов рублей ипотечных кредитов, увеличив объем кредитования на три процента относительно октября.