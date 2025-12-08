В России предложили обязательно снимать на видео сделки с жильем

В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию заключения сделок с недвижимостью при нотариусе. Автором инициативы стал глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

«Предусмотреть установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделки», — заявил парламентарий во время заседания.

Он уточнил, что съемка на видео должна быть обязательной для лиц старше 65 лет и добровольной для остальных граждан.

По словам депутата, мера поможет дополнительно защитить пожилых продавцов от мошенников, случаи с которыми в последнее время становятся чаще.