Цены на недвижимость сегодня: большой разрыв и прогнозы специалистов

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральном федеральном округе продемонстрировал новый уровень. Подробности — в материале «Рамблера».

Динамика цен на рынке недвижимости

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России, показатель составил 84% в третьем квартале. Средняя цена квадратного метра в новостройках приблизилась к 300 тысячам рублей, в то время как на вторичном рынке стоимость составила 163 тысячи рублей. В среднем по стране разница достигла 61%, что обусловлено продолжающимся ростом цен на первичное жилье.

Ипотека

В октябре 2025 года регулятор зафиксировал, что 76% всех выданных ипотечных кредитов приходились на программы государственной поддержки. Семейная ипотека показала самый высокий рост: объем выданных кредитов увеличился на 21,5% и достиг 329 млрд рублей.

Ипотека по рыночным ставкам также выросла, но ее объем составил лишь 120 млрд рублей, что значительно ниже. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, льготные программы в основном стимулируют покупку новостроек, что позволяет застройщикам поддерживать высокие цены на жилье.

Прогноз по ценам на новостройки

В российских СМИ появились предположения о возможном росте цен на новостройки на 10-15% к 2026 году, что связано с «эффектом Долиной». Он появился после резонансной сделки с певицей Ларисой Долиной, которая стала жертвой мошенничества, передает «Финам».

Уточняется, что покупатели вторичного жилья стали более осмотрительными, особенно при сделках с пожилыми владельцами. Влияние «эффекта Долины» на рынок недвижимости пока остается неопределенным.