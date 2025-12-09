В РФ расширили условия по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека»

Минфин по поручению президента расширил условия льготной ипотечной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», говорится в сообщении министерства, с которым ознакомились Frank Media.

Так, ведомство отменило возрастное ограничение для семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Ранее воспользоваться этой ипотекой могли граждане в возрасте до 36 лет.

Также теперь ипотеку по этой программе могут взять не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций, которые находятся на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны. Для таких граждан отменяются ограничения по должности, возрасту и семейному положению.

Помимо этого, взять кредит теперь можно на покупку жилья на вторичном рынке. Но это касается тех городов, где не строятся многоквартирные дома, или количество таких домов на этапе строительства не превышает двух зданий.

«По программе льготного кредитования купить квартиру можно только в доме, которому не больше 20 лет, и который не находится в аварийном состоянии», — отмечается в сообщении Минфина.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» начала действовать с декабря 2019 года. Ставка по кредиту составляет до 2% годовых со сроком до 20 лет. Максимальный размер кредита не должен превышать 9 млн рублей при приобретении или строительстве жилья общей площадью от 60 кв. м, а в других случаях — 6 млн рублей.