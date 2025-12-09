В России опровергли падение вторички из-за «схемы Долиной»

В России не наблюдается массового отказа от покупки жилья на вторичном рынке из-за страха жителей пострадать от «схемы Долиной». Наоборот – на фоне снижения ипотечных ставок активность покупателей возросла. Страх россиян ограничивается покупкой квартир у одиноких пенсионеров, а такие объекты не превышают 1% на рынке, рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист подчеркнул, что россияне и о скандале со «схемой Долиной» были осторожны в сделках, когда речь шла о единственном жилье пенсионеров. Обычно покупатели всегда старались выяснить, по каким причинам человек продает квартиру, куда переезжает, выписался ли он из нее и так далее.

«То есть система подготовки такого рода сделок и раньше была достаточно продуманной. Просто сейчас люди стали гораздо более осмотрительны и отказываются от покупки таких квартир», — пояснил Апрелев.

По его словам, это усложнило жизнь пенсионерам, которые хотят продать свое единственное жилье – если раньше достаточно было предъявить справку из психдиспансера, то сегодня вся процедура заключения сделки стала в разы труднее. В том числе они должны подтвердить факт выписки из квартиры. Деньги по итогам сделки пожилые продавцы получают тоже не сразу и не целиком: обычно первая часть суммы приходит после регистрации прав нового собственника, а вторая – после передачи квартиры и подписания акта приемки.

Еще одно явное изменение на рынке вторички – это падение цен на фоне более низкого спроса, отметил риелтор. А в остальном, по его словам, особых проблем не наблюдается, особенно с учетом того, что сегодня ипотека стала на 30% доступнее. По-прежнему более 80% сделок с жильем приходится на вторичку, никакой «истерии» на рынке нет, а все риски при грамотном подходе можно «купировать», заключил эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что количество сделок на вторичке упало на 18-25%, подчеркнув, что точных цифр нет, но уже можно утверждать, что это катастрофические последствия для рынка недвижимости. По его мнению, проблему начнут решать только после того, как схема распространится на банковскую сферу – люди начнут массово оформлять кредиты, а затем утверждать, что сделали это под действием мошенников. В этом случае интересы банков перевесят интересы застройщиков, выигрывающих от «схемы Долиной», и будут предприняты четкие шаги для решения вопроса, считает депутат.