Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

Объем просрочки по ипотеке на вторичное жилье в России вырос на 92 процента. Такие данные редакции РИА Новости предоставили в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

По статистике компании, с января по сентябрь 2025 года задолженность россиян по жилищным кредитам на готовый фонд достигла 171,7 миллиарда рублей. К ноябрю, как отмечается, долги увеличились еще на 82,35 миллиарда рублей. Если для расчетов брать среднюю стоимость квартиры в размере 6,8 миллиона рублей, то такими темпами на торги могут одновременно выставить более 25 тысяч жилых объектов, считают в агентстве.

Заметнее всего просрочки по ипотеке выросли в Туве — там показатель увеличился в 4,5 раза. В республике Марий Эл объем задолженности подскочил в 3,9 раза, а в Крыму — в 3,2 раза. При этом наибольший объем задолженности фиксируют в столице — здесь показатель достиг 21,7 миллиарда рублей. В Подмосковье он ниже — 17,6 миллиарда рублей. На Кубани, которая замыкает тройку лидеров в рейтинге агентства, задолженность по ипотеке на «вторичку» составляет 11,6 миллиарда рублей.

За 2024 год просрочка по ипотеке на жилье в России выросла на 57 процентов, достигнув 108 миллиардов рублей. В то же время 2023 год продемонстрировал прирост лишь на три процента.