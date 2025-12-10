В России захотели подключать МВД к сделкам с жильем

В России предложили разрешить МВД приостанавливать сделки с недвижимостью при подозрении на вмешательство мошенников. С такой инициативой обратился к участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости» в Госдуме президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов, передает «Коммерсантъ».

Мера призвана улучшить законодательное регулирование сделок на вторичном рынке жилья. В частности, предлагается внести поправки в закон «О госрегистрации недвижимости», которые позволят МВД приостанавливать сделки. Кроме того, глава союза предложил привлекать психологов министерства для оценки продавцов в сомнительных сделках.

Старший юрисконсульт юридического центра «Миэль» Анастасия Захарова отметила, что таким образом удастся снизить число спорных ситуаций на рынке «вторички» и повысить безопасность обеих сторон при заключении договора куплю-продажи жилья.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, направленных на устранение возможностей для мошеннических операций по типу «схемы Долиной», когда мошенники обманывают пенсионеров, а те забирают квартиры через суд у добросовестных покупателей.