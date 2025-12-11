Эксперт оценил «эффект Долиной» на рынок аренды жилья

В 2026 году цены на аренду квартир в России повысятся на 5-10 процентов по сравнению с 2025 годом: интерес к съемному жилью у россиян вырастет из-за «эффекта Долиной». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Для городов-миллионников без учета Москвы и Санкт-Петербурга средняя стоимость аренды к началу 2026 года составит 28-35 тысяч рублей в месяц для однокомнатных квартир, 38-50 тысяч рублей для двухкомнатных и 50-65 тысяч рублей для трехкомнатных.

В Москве съем жилья выйдет в 2-2,5 раза дороже.

Эксперт считает, что из-за «эффекта Долиной» многие россияне будут тянуть с покупкой жилья, предпочитая переждать нестабильные времена. Трепольский уверен, что в январе-феврале 2026 года многие решат перенести покупку на год.

Ранее Дмитрий Трепольский спрогнозировал, что в январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья в России столкнется с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры в размере 5-10 процентов.