В России предложили ввести омбудсмена по недвижимости

В России предложили ввести должность омбудсмена по недвижимости после скандала с Ларисой Долиной. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Госдуме считают, что стране нужен уполномоченный, который будет защищать права продавцов и покупателей недвижимости.

Инициатором создания должности выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, оперативное вмешательство уполномоченного позволит разгрузить российские суды и сократить число мошеннических операций на рынке жилья.

Предполагается, что новый омбудсмен сможет рассматривать жалобы граждан, консультировать при подозрительных сделках — особенно с риском повторения схем, подобных случаю с Ларисой Долиной — а также осуществлять мониторинг нарушений на рынке недвижимости.

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн.

Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций.