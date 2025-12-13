Минфин ответил на идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок

Распространение семейной ипотеки на вторичный рынок жилья в РФ спровоцирует рост цен на недвижимость, это снизит доступность жилья для граждан. Это следует из ответа замминистра финансов России Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Распространение действия программы («семейная ипотека») на вторичный рынок жилья может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса», — говорится в документе.

Кроме того, в Минфине добавили, что это предложение потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не при этом определены.

В министерстве отметили, что на ипотечном рынке появились значительные диспропорции, когда существенная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных ипотечных программ (свыше 90% на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы «семейная ипотека» составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ».