В России впервые выиграно дело по «эффекту Долиной»

В Москве мужчина выиграл суд у пенсионерки, продавшей ему жилье, и заявившей, что ее обманули мошенники. Об этом сообщает канал Shot.

Москвич Олег купил жильё для своего сына на Савинской набережной полтора года назад за 20 млн рублей. Квартиру с видами на «Москву-Сити» продала 78-летняя пенсионерка Людмила. В процессе сделки с нею общались юрист, агенты по недвижимости и врач. Пенсионерка на видео подтвердила, что с ее здоровьем и психическим состоянием все в порядке.

Через несколько месяцев после покупки Олег узнал, что на жильё наложили обременение. Бывшая владелица Людмила, которая на тот момент жила у подруги, подала в суд. Она заявила, что её обманули мошенники, и обратилась в суд. Последний отказал ей в иске и вынес решение в пользу покупателей.

Ранее аналогичное решение было вынесено в приамурском Благовещенске. Там суд отказал 65-летней пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала после общения с мошенниками.