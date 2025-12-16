Матвиенко призвала выдавать семейную ипотеку по месту проживания

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей. Об этом она заявила, выступая на заседании Совета законодателей, ее слова приводит агентство РИА Новости.

Парламентарий пояснила, что для гармоничного пространственного развития государства важно, чтобы субсидируемая ипотека не приводила к перетоку граждан из субъектов в столичные агломерации.

«К сожалению, такая тенденция отчетливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион», — отметила Матвиенко.

Она также подчеркнула, что право на льготу должны иметь только по-настоящему нуждающиеся в господдержке россияне, и добавила, что для этого нужно создать самые справедливые условия.

В рамках того же выступления председатель Совфеда признала, что нынешние условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в РФ.