Покупатели жилья рассказали о своем отношении к прихожим в квартире

Только двоих из пяти потенциальных покупателей жилой недвижимости в Москве интересуют квартиры без классической прихожей. Варианты планировочных решений с отдельным помещением при входе они назвали устаревшими.

Такие результаты показало исследование девелоперской компании Ortiga Development, проведенное среди жителей Москвы 35-55 лет.

Основная часть москвичей, принявших участие в опросе, по-прежнему считают прихожую важным помещением и хотят видеть ее в своем доме. Большая доля потенциальных покупателей воспринимают холл как часть общего пространства (23%) или выделенную зону в коридоре (32%).

Лишь для 16% предпочтительны классические форматы прихожей как замкнутого помещения, отделенного от основной части квартиры межкомнатными перегородками. Для 30% формат холла в принципе не имеет значения.

Для 41% потенциальных покупателей прихожая – это элемент, создающий первое впечатление о квартире, поэтому для них важна ее эстетика и оформление. Еще по 25% жителей столицы отметили важность холла как помещения, выполняющего утилитарную функцию хранения и служащего буферной зоной между уличным и жилым пространством. Чуть больше 8% москвичей назвали прихожую местом для встречи домочадцев и гостей.

По словам генерального директора Ortiga Development Станислава Куликова, начинает прослеживаться некоторая переориентация спроса на квартиры открытого типа: «В таких планировочных решениях, как правило, зона кухни и гостиной объединены, а прихожая или холл становится продолжением общего пространства, которое визуально выделяется путем дизайнерских приемов. Благодаря открытой планировке и отсутствию перегородок создается ощущение простора: квартира становится больше и светлее».

По данным исследования, для 60% покупателей оптимальны варианты планировок, где под прихожую отводится не меньше 11 квадратных метров. Такая площадь необходима для организации небольших гардеробных и хранения детских колясок и спортивного инвентаря.

В среднем покупатели оценивают площадь прихожей эквивалентной 5% от общей стоимости квартиры – за это проголосовало 77% участников исследования. Лишь 23% считают, что доля этого помещения может превышать 7% от общего бюджета.

К подорожанию квартиры за счет большей площади прихожей готовы 56% участников исследования. Для 36% респондентов приемлемо увеличение бюджета на 5%. Еще 20% могут повысить общую стоимость на 10%.